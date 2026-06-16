6月16日（火）に放送された「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」で、曽野舜太(M!LK)&高橋成美ペアが、全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した！ 全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回の「小5クイズ」に、今人気沸騰中「M!LK」の頭脳担当、学習院大学を卒業している曽野舜太が初参戦！曽野とペアを組むのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“