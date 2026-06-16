今夜、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震が発生したことを受け、ヨーロッパを歴訪中の高市総理は自身のXで、▼被害情報の把握や、▼国民に対する適時的確な情報提供などの指示を行ったと投稿しました。また、揺れの強かった地域に向け、同じ程度の地震の発生に注意するよう呼びかけています。