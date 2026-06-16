熊本県阿蘇市で始まった遊覧ヘリの引き上げに向けた作業で、16日、阿蘇市が引き上げ決定までの経緯を説明しました。中岳第一火口内で大破した遊覧ヘリが見つかってまもなく5か月。■阿蘇山上ターミナル15日、県警から委託を受けた業者が火口周辺に重機を搬入し、機体と搭乗者3人の引き上げに向けた作業が進められています。■阿蘇市議会一方、16日の阿蘇市議会では、県警が引き上げることになった経緯について議員が質問しま