佐藤駿（左）と千葉百音【ジュネーブ共同】国際スケート連盟（ISU）は16日、今年のフィギュアのグランプリ（GP）シリーズ出場選手を発表し、第6戦NHK杯（11月27〜29日・東京）に男子でミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの佐藤駿、女子で世界選手権2位の千葉百音がエントリーした。佐藤と千葉は第3戦中国杯（11月6〜8日・深セン）も出場する。女子で五輪銅メダルの中井亜美は第1戦フランス大会（10月23〜25日・アンジェ）と第