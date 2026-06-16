名古屋のコストコで、調理された人気商品の“ラップサンド”を食べた小学生がO157で入院しました。保健所は食中毒への注意を呼びかけています。【写真を見る】食中毒原因菌「O157」重症化すると…名古屋のコストコで食中毒 小学生が重症名古屋市の保健所が、「コストコホールセール守山倉庫店」で店内調理の食品を食べた男女5人（7歳〜49歳）から、腸管出血性大腸菌「O157」が検出されたと発表しました。5人が口にしたのが、5