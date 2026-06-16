◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)グループステージ初戦でオランダ(FIFAランク8位)と対戦したサッカー日本代表(同18位)は、2度追いつく激闘で2-2の引き分けとなり、勝ち点1をつかみました。試合後、オランダ代表のMFデヨング選手とDFダンフリース選手が日本代表について語りました。MFデヨング選手は、オランダの中盤を担う中心選手。日本代表に対し