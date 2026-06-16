故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。かつて同じ芸能事務所に所属していた俳優の立花理佐（54）は「東京のお母さん」だった玉緒さんとのエピソードを明かした。「いろんなアドバイスをしてもらった」という立花。「“赤坂クリニックの話”って。病院の話？（って聞いたら）“違いまんがな！”え？って聞いたら“赤坂クリニックに出る、