バドミントンの志田千陽選手が16日、自身のインスタグラムを更新。同じく日本代表の松山奈未選手、山口茜選手と仲むつまじく写る様子を公開しました。3人は再春館製薬で共に戦い、パリ五輪では志田選手と松山選手が「シダマツペア」でダブルス銅メダル。山口選手はシングルスで健闘しました。2月にシダマツとして最後のダブルスに出場し、高校生から10年組んだペアを解消。また、志田選手は3月31日をもって再春館製薬も退団しまし