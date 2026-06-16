男女８人組コントユニット「ダウ９００００」らが１６日、大阪市内で行われた「第４７回ＡＢＣお笑いグランプリ２０２６決勝進出者発表」に出席した。同賞レースは?若手お笑い芸人の登竜門?として今年で４７回目。漫才・コント・ピン芸・歌ネタ・落語などお笑い異種格闘技のルールで、芸歴１０年以内のプロたちが熾烈なお笑いバトルを繰り広げる。決勝は７月２６日午後２時３０分から大阪・ＡＢＣテレビで生放送、ＡＢＥＭＡ