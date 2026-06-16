お笑いタレントのとにかく明るい安村（４４）とダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の岩田剛典（３７）が１６日に都内で行われた「海外旅行２０００万人に向けた共同記者会見」に出席した。会見では、ＪＡＴＡ海外旅行アンバサダーの岩田とゲストの安村が、パスポートの申請などについて授業形式で学び、クイズに挑戦。海外旅行にまつわる見識を深めた。岩田は昨年同アンバサダーに就任。今