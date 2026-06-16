９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・品川区の桐ヶ谷斎場で営まれた。参列した歌手で俳優の松平健（７２）は「デビュー以来、温かく接していただいた」と回顧。時代劇シリーズ「暴れん坊将軍」でも共演経験があり「本当に親子のようにですね。それ以来、息子みたいにしてもらった」と感謝を述べた。玉緒さんとは「奥さん」「松平くん」と呼び合っていたという。「舞台袖で出番を