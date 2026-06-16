19日メキシコ戦…待ち受けるのは相手選手だけではない？サッカーの北中米ワールドカップはグループリーグが進行中だ。初戦でチェコに2-1で逆転勝ちした韓国は18日（日本時間19日）に開催国の一つメキシコと対戦する。ただこの試合の審判団が発表されると、韓国メディアからは“注意報”が多数上がっている。韓国紙「スポーツ東亜」は16日「太極戦士（韓国代表）たちよ、カードに注意、とにかく注意！“退場44回”のウルグア