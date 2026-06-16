家族みんなの癒しの存在の猫さんは、娘さんのことが大好きなのだそう。積極的に甘えて、愛情表現をしているのだとか。動画は1.4万回以上も再生され「仲良しで見てて可愛いですね」とのコメントが集まっています。 【動画：女の子のことが大好きな白猫→名前を呼ばれるとほおずりして…想像以上に愛にあふれた『ふたりの時間』】 娘さんのことが大好きな猫さん YouTubeアカウント「猫と人間の家族」さまに登場したのは、投