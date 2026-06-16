永遠にループを繰り返しているかのような猫ちゃんたちの光景が、表示回数203万回を突破して笑顔を届けています。灯籠に登って遊んでいた2匹の猫ちゃん。すると、灯籠の陰からチラチラと見えるお互いのしっぽが気になり始めたようで…？永遠に続く猫ちゃんたちの追いかけっこの光景には、「『猫式永久発電機関』が、ここに完成いたしました」「可愛すぎて無限ループしてます」とコメントが寄せられることとなりました。