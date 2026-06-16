グラビアアイドル・タレントの黒嵜菜々子(23)が、9日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】すっごい切れ込み！隙間からは楽園が… 黒嵜はアイドルグループ「Peel the Apple」を2024年に卒業。現在はタレント業と、アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーの二足のわらじで活動している。 同号で現役アイドル時代以来、約2年半ぶりにグラビアに復帰。女性らしい曲線美と、