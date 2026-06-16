◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１６日、美浦トレセン２年前のフラワーＣを勝利したミアネーロ（牝５歳、美浦・林徹厩舎、父ドゥラメンテ）が、復活を目指して再び芝に矛先を向ける。１６日はＷコースで１ハロン２０秒台の軽めの調整を行った。前走は初めてダート戦に出走して１５着。枠内で暴れた際に前扉が破損して外枠発走となり、ゲート再審査となった。林調教師は「ゲー