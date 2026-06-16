ダンスボーカルユニット「Ｍ！ＬＫ」の曽野舜太と、元フィギュアスケーターの高橋成美ペアが１６日に日本テレビ系で放送された「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」で全問正解を達成し、賞金１０００万円を獲得した。人気沸騰中のＭ！ＬＫの中でも“頭脳担当”で学習院大ＯＢの曽野が初参戦。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、７か国語を操る慶大ＯＢの高