女優の山本観月がプライベートで見せた姿が話題になっている。１６日までに更新したインスタグラムに「念願のトイストーリーホテル」とコメント。と続けて「何年ぶり！？のランド私の隣のリトルグリーンメンは、子です（−＿−）笑」と記し、プライベートショットを披露した。トイストーリーのキャラクターの前で娘一緒に映るショットやサングラス姿など、オフを楽しんでいる様子が伝わってくる投稿に、「お子様とのツーシ