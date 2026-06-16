日本テレビ系放送局の番組に、「放送倫理上問題がある」との見解です。BPO（放送倫理・番組向上機構）の放送人権委員会は、福岡放送のバラエティー番組「ナンデモ特命係 発見らくちゃく！」が2025年4月、「ゴミ屋敷」を取り上げた回について「不衛生さをことさらに強調した編集」だと指摘し、「視聴者に嫌悪感を与えるような放送内容だ」として「放送倫理上問題がある」との見解を決定しました。決定では、不衛生さを強調する編集