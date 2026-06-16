16日朝、京都の世界遺産・下鴨神社で樹齢約450年の御神木が倒れているのが見つかりました。午前10時ごろ、京都市の世界遺産・下鴨神社で御神木が倒れているのを職員が見つけました。けが人はいませんでした。下鴨神社によると、御神木は樹齢約450年、高さ約30メートルのシイの木で、境内に広がる「糺（ただす）の森」で最も古いとされています。下鴨神社は、御神木についてお清めした後、境内で保存するとしています。