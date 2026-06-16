消防によりますと、震度4を観測した埼玉・久喜市では、地震発生直後に市内の道路で「防火水槽のふたがずれている」と119番通報がありました。消防が出動し、現在は元通りの状態になっているということです。ケガ人はおらず、地震による影響とみられています。