ギタリスト山本恭司（70）が16日、インスタグラムを更新。23年5月にがんのため66歳で亡くなったドラマーで盟友の新美俊宏さんと、夢の中で会ったとつづった。「咲夜、VOW WOWライブの合宿リハに入る夢を見た」と書き出すと、「厚見くんや元基とは、去年と今年の音の違いについて、Go Insaneを聴きながらEQをどう変えたかとか、具体的な話をしてそれぞれの部屋に別れたんだけど、ふと外を見るとその夢の中では行方不明になっていた