スペイン代表はワールドカップ初戦でカーボベルデ代表とスコアレスドローに終わった。しかし、その試合で改めて存在感を示したのがバルセロナ所属のFWラミン・ヤマルだった。今大会開幕から12試合連続でゴールが生まれていたなか、スペイン対カーボベルデは初の0-0決着となった。ワールドカップ初出場のカーボベルデは徹底した守備を披露し、90分間でわずか1回しかファウルを犯さなかったという。これは1966年以降のワールドカップ