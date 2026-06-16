アル・ヒラルに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスの新たなヘアスタイルが、ワールドカップで大きな話題となっている。ヌニェスはサウジアラビア代表とのグループリーグ初戦で先発出場。しかし、試合内容以上に注目を集めたのは、その大胆なイメージチェンジだった。『THE Sun』が報じている。これまで長髪がトレードマークだった26歳のストライカーだが、この日は髪を細かく編み込んだコーンロウ姿でピッチに登場。ワ