北中米ワールドカップはグループリーグ第1節がグループHまで終了し、残るはJ、K、Lの3グループのみとなった。9か国が出場するアジア勢はここまで2勝4分けで無敗を維持。欧州、南米の強豪相手に健闘を続けている。最初に韓国がチェコを2−1で下し、続いてカタールはスイスに1−1のドロー、オーストラリアがトルコに2−0で勝利し、日本はオランダに2−2。そして今日行われた試合で、サウジアラビアがウルグアイと1−1のドロー、イラ