チェルシーが、レアル・マドリードに所属するスペイン人DFアルバロ・カレーラスの獲得に興味を持っているようだ。スペイン『AS』が伝えた。レアル下部組織からマンチェスター・ユナイテッドの下部組織へ移籍したカレーラスは、2024年夏に加入したベンフィカで評価を高めた。昨夏にレアルへ復帰すると、シャビ・アロンソ体制では左サイドバックの絶対的レギュラーに君臨していたが、アルバロ・アルベロア体制ではベンチを温める回数