日本代表を率いる森保一のユニークな戦術伝達が、世界のサッカーファンの間で大きな話題となっている。オランダとのW杯初戦で日本は苦戦を強いられたものの、終盤の同点ゴールで貴重な勝点1を獲得。その試合中、森保監督がタッチライン際で大型の戦術ボードを掲げ、選手たちに指示を送る様子が注目を集めた。メディアや海外ファンの間では「森保は天才だ」「テクノロジーに頼らず直接伝える方法だ」と反響が広がった。ボードには多