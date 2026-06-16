マンチェスター・ユナイテッドが、ウェストハム・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィル（24）の獲得に興味を持っているようだ。イギリス『The Athletic』が伝えた。オランダの複数クラブや、リーズ・ユナイテッドでプレイしたサマーフィルは、2024年夏にウェストハムへ完全移籍。卓越したボールコントロールを活かしたドリブル突破を武器に今季はプレミアリーグ31試合に出場し、5ゴール4アシストを記録