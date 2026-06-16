警察によりますと、きょう午後０時３７分ごろ、山形県高畠町二井宿の二井宿第二トンネル内で車両火災がありました。 ４０代男性がトラクターを運転していたところ、運転席前方から炎が上がったということです。 男性はトンネル内に駐車後、トンネル内に設置された消火器を使い消火作業をしていましたが、後続車両がこのトラクターに追突する事故が発生したため、１１０番通報したということです。 その後、駆け付け