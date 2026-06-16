※詳しくは動画をご覧ください 5月9日、長崎市以下宿町の国道499号で道路脇の “のり面”が崩れ、現場付近は1週間あまり全面通行止めとなりました。 県はこれを受け、県内292か所で緊急点検を行い、16日に結果が発表されました。 長崎市以下宿町の国道では、現在も片側交互通行が続いていて、全面復旧のめどはたっていません。