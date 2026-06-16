バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。スタジオでいきなり「僕の歴史を３時間で語ろうなんてね…。誰がプロデューサーか知らないけどね」と言い放ち、高嶋を「やめてよ！（スタジオが）ザワついちゃってるよ！」と絶叫させた弘之さん。レコード会社・