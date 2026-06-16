９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さんの通夜が１６日午後６時から東京・桐ケ谷斎場で営まれ、約４００人が参列した。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さん。設置された祭壇は故人が好きだったというバラの花を中心にデザイン。「ココ・シャネル」の香水や、愛煙家だったため灰皿と電子たばこ「アイコス」も用意された。遺影は本人が気に入っていたという写真が使用された。戒名は「妙法大明院優華妙玉日緒大姉（み