歌手の中島美嘉の立ち姿が美しいと話題を呼んでいる。１６日に自身のインスタグラムを更新し、「『ノンストップ！』インタビュー見てくれた方ありがとうございます。」とつづり、衣装ショットを投稿。黒のインナーとズボンに、レースの白のシャツを上から羽織ったスタイルを披露。また胸元を少し開け、タトゥーが映えるショットも公開した。この投稿にファンからは「観ましたよ可愛らしく素敵でした」「美嘉さん綺麗