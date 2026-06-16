ボートレース福岡のG3「オールレディース・LOVEFM福岡なでしこカップ」は5日目を終えた。レースを観戦していた選手からも歓声が聞こえる好旋回だった。準優12R、藤堂里香（38＝福井）は5コースから鋭い捲り差しで艇間を飛び込むと、道中は細川裕子と3周2マークまでびっしりと続いた競り合いを制し、優出に成功した。「伸びはいいです。出足や回り足はまだ重いけど、前半よりもグリップしていて、道中の感じは良かった」と