KKTは、4月に開催した女子プロゴルフトーナメント「KKT杯バンテリンレディスオープン」で行ったチャリティーイベントの寄付金を16日、熊本市に贈りました。熊本市役所で行われた贈呈式では、KKTの宗田英成社長から大西一史市長に目録が手渡されました。ことしはインターネットチャリティーオークションやチャリティーパターを行い、272万3755円の寄付が寄せられました。寄付金は