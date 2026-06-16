◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（１６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、リプレー検証の末に判定が覆って二盗を成功させる場面があった。佐藤は１点を追う７回に先頭安打を放ち、１死から高寺の打席で初球にスタートを切った。際どいタイミングで、判定はアウト。佐藤のアピールもあり、藤川球児監督がすかさずリクエストを要求。約５分間の協議の末、判定は覆ってセーフとなった。１０日のソフトバンク戦