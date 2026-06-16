故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんと同じ芸能事務所「長良プロダクション」に所属する演歌歌手の田川寿美（50）、水森かおり（52）、岩佐美咲（31）が取材に応じ、大先輩との思い出を明かした。玉緒さんに「かわいがっていただいた」という田川は、「いつも明るいお母さんって感じ。出産した時には“歌謡界の世界しか知らな