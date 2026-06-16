アスコット競馬場は16日、ロイヤルアスコット初日の馬場状態を「Good to Firm（良〜やや硬め）」と発表した。現地は時計の出やすい高速馬場コンディションで開幕。過去7日間の降水量は5ミリにとどまり、16日も晴れで暖かい一日となる見込みだ。サトノレーヴ、ルガルが参戦予定開催期間中も概ね乾燥した天候が続く予報で、水曜日と金曜日には一時的なにわか雨の可能性があるものの、大きな天候悪化は見込まれていない。気温は22