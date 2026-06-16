芸人界随一のお金の専門家、サバンナ・八木真澄さんに聞いた「お金との向き合い方」論、必読です！八木真澄お笑い芸人、ファイナンシャルプランナー。1974年8月4日生まれ、京都府出身。お笑いコンビ、サバンナのツッコミ（時々ボケ）担当。1級ファイナンシャル・プランニング技能士や一種証券外務員の資格を持つ。YouTubeは「サバンナ八木の芸人男塾」ほか。笑いとお金のプロ・八木真澄さんに聞きました！1級ファイナンシャル・プ