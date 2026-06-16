【新華社西寧6月16日】中国青海省海西モンゴル族チベット族自治州で16日午後5時6分（日本時間同6時6分）、マグニチュード（M）6.3の地震があった。同6時40分までに1人の死亡が確認され、4人がけがを負った。その他の人的・財産被害については確認作業が進められている。