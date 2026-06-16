アメリカ西部コロラド州の高速道路の真ん中で2台の車が止まっています。事故？と思ったらなんだか様子が変。前の車から降りてきた運転手が後ろの車に近づき、開こうとするドアを思いっきり押し込んでいます。すると、相手の運転手も外へ出て右ストレートで窓ガラスを破壊。さらに、手にしたのは工具のようなもの。高速道路で臨戦態勢に入った2人。実は、直前の映像を見てみると、無理な追い抜きに蛇行するように車線変更し、あおり