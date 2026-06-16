アイスクリームの価格をめぐり、カルテルを結んでいた疑いが強まったとして、公正取引委員会は明治や森永乳業などに立ち入り検査に入りました。【写真を見る】消費者が高く購入することに…「価格カルテル」とは大手6社に立ち入り 価格カルテル疑い本格的に暑くなるこの季節に食べたくなる「アイス」。これをめぐって、消費者の信頼を揺るがす事態が起きました。それが「価格カルテル」です。公正取引委員会が、次の6社に独占