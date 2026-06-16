タイヤがパンクし、バンパーが外れてなくなった車。事故があった現場は車が通るにはかなり狭い道幅でした。事故の目撃者：これ（室外機）本来ここにあった。ずれてる。3台全部「ドン」って押して。事故の一部始終が防犯カメラに記録されていました。9日午後11時半ごろ、車1台が通るのやっとの路地に入ってきた車は、通り抜けようとしますが室外機とぶつかってしまいます。バックして脱出しようとしますが、バンパーが室外機にひっ