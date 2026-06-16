気温や湿度が高くなる季節は、メイク崩れやテカリ、乾燥によるヨレが気になるという方も多いのではないでしょうか。そんな夏のベースメイクをサポートする新アイテムが、グローバルコスメブランドSHEGLAMから登場します。2026年6月23日（火）より発売されるのは、下地とセッティングアイテムを含む全3商品。メイク前から仕上げまでをトータルでサポートし、快適なメイク時間を叶えてくれる注目のラ