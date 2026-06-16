全国的に貴重な梅雨の晴れ間となったきょう、肌寒かったきのうから一転、暑い1日となりました。朝から日差しが強かった盛岡では、最高気温29.8℃を観測。公園では、日傘をさす人や、日差しを避けて歩く人の姿が見られました。富山市では初夏の訪れが。こちらの農園では、ラベンダーが見ごろを迎え、最高気温26.1℃と、過ごしやすい気温の中、ラベンダー摘みを楽しんでいました。貴重な晴れ間は東京でも。東京都心では、最高気温が2