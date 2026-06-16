俳優の浅田美代子さんが、俳優の故・勝新太郎さんの妻で今月9日に亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜に参列し、取材陣の問いかけに応じました。【写真を見る】【 中村玉緒さん 通夜 】浅田美代子さんが偲ぶ“からくりメンバー” や玉緒さんとの秘話も 浅田さんは、中村玉緒さんとの思い出について、「とにかく玉緒さんの笑顔と笑い声だけが残っている」と振り返り、「楽しい思い出しかない」と話しました。?ここ近年、玉緒