高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領が、フランスで開かれているG7サミットの会場で、短時間、懇談しました。両首脳による懇談は、現地の午前中に行われたウクライナ情勢に関するセッションのあと、会場にそのまま残り、着席形式でおよそ5分間行われました。高市総理はアメリカとイランの覚書の合意について、トランプ大統領に対し歓迎する意向を伝えました。日本政府の説明によりますと、ホルムズ海峡の安全な航行に向けた自