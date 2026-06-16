糖尿病治療薬「マンジャロ」のダイエット目的での利用が広がっていることを受け、厚生労働省は１６日、医療機関などに対して適正な使用を周知するよう自治体に通知を出した。治療以外の使用の安全性や有効性は確認されておらず、急性膵炎（すいえん）や嘔吐（おうと）、下痢などの副作用の恐れがあるとしている。上野厚労相は同日の閣議後記者会見で、「臨床試験でダイエットなどの効果は証明されていない」と述べた。マンジ