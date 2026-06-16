トクリュウによる強盗事件が多発する中、愛媛・松前町で行われた“トクリュウ”を想定した訓練。3人組による質店での強盗事件を想定し、従業員や警察官などが参加しました。トクリュウによる犯行をめぐっては、事前に犯罪グループが客を装い来店し現場の下見をすることも。そこでのある会話に強盗の予兆があるといいます。「強盗犯」役の警察官：いつもこの時間帯は店員はこのぐらいの数？店員：いや、もっと多かったりもします。