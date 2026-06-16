上越新幹線は16日午後7時46分ごろ、関東地方で発生した震度5弱の地震の影響で、東京～新潟駅間の上下線で運転を見合わせています。また北陸新幹線もこの地震の影響で、東京～長野駅間の上下線で運転を見合わせています。上りは金沢～長野駅間は運転中ですが、下りは長野発の列車はなしとのことです。JR東日本によりますと上越新幹線も、北陸新幹線も運転再開は午後10時15分頃を見込んでいます。設備の点検に時間